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2 січня • оновлено в 07:21
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Україна зазнала гіркої втрати на Донбасі в перший день нового року. Фото воїна

4.7т
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На Донбасі в середу, 1 січня, загинув український воїн Юрій Сергієв "Гудвін". Сталося це в районі Золотого на Луганщині.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив боєць ВСУ Андрій Литвин. Пізніше інформацію підтвердила дружина загиблого Лілія Сергієва-Старостіна.

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Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан уточнив, що втрата була небойові, а Юрій Сергієв наклав на себе руки. У той же час в мережі повідомили про ще трьох поранених в результаті бойових дій на Донбасі 1 січня.

Юрій Сергієв "Гудвін" загинув на Донбасі

Юрій Сергієв "Гудвін" загинув на Донбасі

Twitter aphareus

Юрій Сергєєв "Гудвін" загинув на Донбасі

Юрій Сергєєв "Гудвін" загинув на Донбасі

Twitter aphareus

Україна зазнала гіркої втрати на Донбасі в перший день нового року. Фото воїна

Як повідомляв OBOZREVATEL, бойові втрати української армії в зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі за минулий 2019 рік склали мінімум 111 людей.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
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Иван Васильевич
Иван Васильевич
Небоевые потери украинской армии в Донбассе в новогоднюю ночь составили пять убитых и шесть раненых. из этого числа один украинский военнослужащий покончил жизнь самоубийством, в остальных случаях – гибель и ранения произошли из-за неосторожного обращения с оружием и боеприпасами во время новогодних салютов. Случаи небоевых потерь произошли в 10-й, 28-й, 55-й, 56-й, 58-й, 59-й, 92-й и 128-й бригадах ВСУ. Так, в 92-й бригаде водитель в состоянии алкогольного опьянения сбил военнослужащего.
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
"Янгол." Х...янгол. Тварь, которая повелась на тыщавдень, чтоб убивать сограждан с иными моральными ценностями и мировоззрением. Ещё один отправился в ад.
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Юг Руси
Юг Руси
На днюху к Стёпке рванул. Лично представиться )))
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