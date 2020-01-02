Україна зазнала гіркої втрати на Донбасі в перший день нового року. Фото воїна

На Донбасі в середу, 1 січня, загинув український воїн Юрій Сергієв "Гудвін". Сталося це в районі Золотого на Луганщині.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив боєць ВСУ Андрій Литвин. Пізніше інформацію підтвердила дружина загиблого Лілія Сергієва-Старостіна.

Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан уточнив, що втрата була небойові, а Юрій Сергієв наклав на себе руки. У той же час в мережі повідомили про ще трьох поранених в результаті бойових дій на Донбасі 1 січня.

Юрій Сергієв "Гудвін" загинув на Донбасі Twitter aphareus

Юрій Сергєєв "Гудвін" загинув на Донбасі Twitter aphareus

Пишуть в районі Золотого сегодня в нас янгол, ще 3 поранених.

Юрій Сергієв "Гудвін" ... Вічна пам'ять! pic.twitter.com/V9wkuceMbc - Конопляний Джмелик (@ dmitrosel007) January 1, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, бойові втрати української армії в зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі за минулий 2019 рік склали мінімум 111 людей.

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