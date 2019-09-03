Україна завершила демонтаж у Станиці Луганській: в мережі опублікували фото

Українська сторона завершила повний демонтаж фортифікаційних споруд у Станиці Луганській поблизу зруйнованого моста через Сіверський Донець.

Як повідомили на сторінці Луганської облдержадміністрації в Facebook, роботи були зупинені приблизно в 200 метрах від злому моста, оскільки від СММ ОБСЄ не були надані гарантії безпеки від терористів "ЛНР".

При цьому з боку ОРЛО демонтаж не проведений, оскільки окупанти "висували незрозумілі вимоги щодо деталізації запланованих робіт".

"Візуально з української сторони можна бачити, що зі сторони т.зв. "ЛНР" на відстані приблизно 10 метрів від зламу мосту розташована будка типу "кунг", де нанесені літери "СЦКК". Ця будка буде створювати реальні перешкоди при будівництві мосту. І тому стверджувати, що т.зв. "ЛНР" демонтувала всі свої споруди на зламі мосту, буде зарано", – йдеться в повідомленні.

Демонтаж у Станиці Луганській завершений українською стороною facebook.com/odalug

Демонтаж у Станиці Луганській завершений українською стороною facebook.com/odalug

Демонтаж у Станиці Луганській завершений українською стороною facebook.com/odalug

Демонтаж у Станиці Луганській завершений українською стороною facebook.com/odalug

Демонтаж у Станиці Луганській завершений українською стороною facebook.com/odalug

Демонтаж у Станиці Луганській завершений українською стороною facebook.com/odalug

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв відновити зруйнований міст у Станиці Луганській, де раніше відбулося розведення сил.

Для місцевих жителів, які перетинають лінію розмежування, запустили безкоштовний автобус.

21 серпня в ОБСЄ заявили про повне розмінування Україною території біля моста.

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