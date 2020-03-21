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21 березня • оновлено в 18:49
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Україна "закрилася" від "Л/ДНР": штаб ООС зробив заяву

3.6т
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У районі проведення операції Об'єднаних сил тимчасово припиняється пропуск через лінію розмежування.

Рішення прийнято з метою ефективної протидії та недопущення занесення на підконтрольну уряду України територію коронавірусної інфекції, повідомив штаб ООС в Facebook.

З 00:00 22 березня припиняється пропуск через лінію розмежування осіб і транспортних засобів.

"У виняткових випадках, за наявності критично важливих життєвих обставин і відповідних підтвердних документів, особі може бути надано дозвіл на перетин лінії розмежування. Просимо врахувати дану інформацію при плануванні своїх поїздок", – сказано в повідомленні.

Однак пропуск представників моніторингових місій ОБСЄ, ООН, МКЧХ буде здійснюватися за раніше встановленим порядком.

Україна "закрилася" від "Л/ДНР"

Україна "закрилася" від "Л/ДНР"

Як писав OBOZREVATEL, напередодні вирішили "ізолюватися" від України терористи "ДНР", тоді як "ЛНР" зважилися на такий крок лише з 23 березня. Таким чином, мешканці окупованої Луганщини втратили додатковий день для повернення.

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Коронавірус Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
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Он Алекс
Он Алекс
Давно пора было закрыть с этой клоакой ОРДЛО, закончится эпидемия открыть
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Убогие селюки продолжают делать вид, что ничего не происходит и это они превентивно от всех огораживаются.
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