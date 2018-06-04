Україна закрила частину Азовського моря: названо причина і терміни

Військово-морські сили Збройних сил України закрили три ділянки Азовського моря до 1 вересня для проведення заходів з бойової підготовки.

Про це розповів начальник прес-центру ВМС ЗСУ Олег Чалий в коментарі УНІАН, зазначивши, що акваторію поблизу Маріуполя (близько Широкино, в районі Мелекіно і Білосарайської коси) і на схід від Бердянська буде закрито на все літо.

"Закриває ділянку "Держгідрографія" за заявкою Збройних сил України - це такий порядок. Це означає, що перед безпосереднім виконанням певних елементів, наприклад стрільб, створюється відповідна група, яка перевіряє район і закриває його повністю, щоб нікого там не було", - сказав він.

Чалий уточнив, що закриття дільниць не означає, що там не можна буде купатися. Всі дії узгоджено з міською владою та іншими органами, щоб убезпечити населення

У свою чергу, видання MRPL.CITY зробило запит щодо навчань в Генеральний штаб ЗСУ, де відповіли про курсування суден.

"В даний час будь-які обмеження щодо курсування цивільних судів і судновласників в Азовському морі відсутні. Слід зазначити, що Генеральним штабом ЗСУ вжиті заходи для посилення державних кордонів і недопущення загострення обстановки в зоні Азовського моря і прилеглих територій", - розповів у листі начальник управління зі зв'язків з громадськістю ВСУ, підполковник Богдан Сеник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Азовському морі пройшли бойові навчання прикордонників Маріупольського загону морської охорони.