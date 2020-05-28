Посол України в Італії Євген Перелигін закликав італійські ЗМІ об'єктивно висвітлювати справу нацгвардійця Віталія Марківа.

Як повідомила пресслужба посольства в Facebook, звернення було опубліковано в журналі "Il Venerdi ".

"Трагічна історія італійського репортера Андреа Рокелле не повинна розглядатися поза контекстом російської агресії, проти якої боролися захисники України, в тому числі і Віталій Марків. Незважаючи ні на що, я вірю в справедливість італійської судової системи, яка повинна продемонструвати свою неупередженість, повернувши свободу і гідність Віталію Марківу", – заявив дипломат.

Публікація стала результатом тривалого діалогу посольства з керівництвом і журналістами видання "La Repubblica" про подання в італійських медіа альтернативної точки зору.

Віталій Марків Прес-служба МВС

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