Україна закликала терміново зібрати "Мінськ" через "бойову готовність "ЛНР"
У середу, 20 травня, скликається термінова зустріч Тристоронньої контактної групи в Мінську через заяви ватажка "ЛНР" Леоніда Пасічника.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час пресконференції за підсумками року президентства.
"Сьогодні через заяви Пасічника, представник України в Мінську Леонід Кучма звернувся, щоб терміново зібрати засідання Тристоронньої контактної групи", – зазначив гарант.
Зеленський додав, що Кучма направив лист послу ОБСЄ Хайді Грау.
Нагадаємо, що ватажок терористів "ЛНР" Леонід Пасічник привів окупаційні війська в повну бойову готовність і нахабно пригрозив Україні відсунути лінію фронту.
OBOZREVATEL веде текстову онлайн-трансляцію пресконференції.
Як повідомляв OBOZREVATEL, ватажок "ДНР" Денис Пушилін Денис Володимирович також заявив про те, що привів "війська" в бойову готовність.