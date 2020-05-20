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20 травня • оновлено в 12:15
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Україна закликала терміново зібрати "Мінськ" через "бойову готовність "ЛНР"

6.2т
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У середу, 20 травня, скликається термінова зустріч Тристоронньої контактної групи в Мінську через заяви ватажка "ЛНР" Леоніда Пасічника.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час пресконференції за підсумками року президентства.

"Сьогодні через заяви Пасічника, представник України в Мінську Леонід Кучма звернувся, щоб терміново зібрати засідання Тристоронньої контактної групи", – зазначив гарант.

Зеленський додав, що Кучма направив лист послу ОБСЄ Хайді Грау.

Нагадаємо, що ватажок терористів "ЛНР" Леонід Пасічник привів окупаційні війська в повну бойову готовність і нахабно пригрозив Україні відсунути лінію фронту.

OBOZREVATEL веде текстову онлайн-трансляцію пресконференції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ватажок "ДНР" Денис Пушилін Денис Володимирович також заявив про те, що привів "війська" в бойову готовність.

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Автор
Тимур Григоренко
Теми
Пресконференція Зеленського 2020 Мирні переговори в Мінську мінські домовленості
Особи
Володимир Зеленський Леонід Кучма
Місце
Україна
Тег
ОБСЄ
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