Україна закликала світ посилити тиск на Росію за окупацію Криму й Донбасу

Україна звернулася до світової спільноти з проханням не залишати поза увагою долю людей, викрадених або безвісти зниклих на тимчасово окупованих Росією українських територіях Донбасу й анексованого Криму.

Профільні організації, а також лідерів впливових європейських і західних держав закликали посилити тиск на країну-агресора. Відповідне звернення опублікувала пресслужба МЗС до Міжнародного дня жертв насильницьких зникнень, який відзначається 30 серпня.

У відомстві нагадали, що на сьогодні прокуратурою Автономної Республіки Крим та м. Севастополь здійснюється процесуальне керівництво у 115 кримінальних провадженнях за 117 фактами насильницького зникнення, позбавлення волі та викрадення людей.

До того ж у більшості випадків було виявлено факти, які свідчать про причетність до зникнень російської окупаційної влади. Крім цього, зафіксовано випадки залякувань родичів зниклих, свідків, а також відсутність ефективного розслідування.

"Як і в загальній картині переслідувань незгодних із політикою Москви, серед жертв насильницьких зникнень в окупованому Криму більшість становлять кримські татари. Решата Аметова було викрадено під час одиночного мовчазного протесту проти вторгнення Росії в Крим і закатовано насмерть у березні 2014 року. Ервін Ібрагімов, член регіонального Меджлісу Бахчисарая та виконавчого комітету Всесвітнього конгресу кримських татар, викрадений 24 травня 2016 року, є зниклим безвісти до сьогодні", – нагадали в українському МЗС.

Там підкреслили, що в обох випадках правозахисники звинувачують окупаційну владу Криму у відсутності ефективного розслідування. Також зазначили, що всі факти насильницьких зникнень українських та кримськотатарських активістів на території анексованого півострова відображено в позові України проти Російської Федерації у справі про порушення російською стороною Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, який у 2017 році подано Україною до Міжнародного Суду ООН.

"Світова спільнота має тримати такі порушення з боку Росії як держави-окупанта у фокусі своєї постійної уваги та посилювати тиск на РФ у всіх випадках насильницьких зникнень. Важливим є посилення міжнародного тиску на Російську Федерацію з метою виконання нею зобов’язань як держави-окупанта відповідно до міжнародного гуманітарного права й прав людини, насамперед, які стосуються гарантування права на життя, свободу та особисту недоторканність", – підсумували в Міністерстві закордонних справ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "сенатор" від тимчасово анексованого Криму Сергій Цеков заявив, що президент України Володимир Зеленський нібито має вирішити питання визнання півострова російським. Представник країни-агресора зажадав, щоб вище українське політичне керівництво створило для цього спеціальний майданчик.