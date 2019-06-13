Україна задумала створити нову ракету-носій: що відомо

Українське державне підприємство Конструкторське бюро "Південне" імені Янгеля веде переговори з Польщею про співпрацю у створенні нової європейської ракети-носія легкого класу.

Про це повідомив гендиректор КБ Олександр Дегтярьов, передає "Інтерфакс-Україна". За його словами, підприємство не бере участі в проекті створення європейської ракети-носія Ariane 6, але зараз ідеться про "можливість співпраці у галузі створення ракет малого класу", які користуються попитом на світовому ринку пускових послуг.

Переговори ведуться з кількома європейськими країнами, але серед потенційних партнерів Дегтярьов виділив Польщу, яка раніше висловила інтерес до спільного з Україною створення нової європейської ракети-носія легкого класу.

Ракета-носій "Кореспондент"

"Поки є теоретична підтримка ESA (Європейське космічне агентство Ред.), тому що ми не члени ESA, а тільки розглядаємо цю можливість", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні на військових полігонах почалися випробування бойових ракет "Вільха-М" і "Вільха-Р".

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