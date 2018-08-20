Україна втрачає Азовське море: озвучено невтішний прогноз

На думку різних експертів, у Києва практично не залишилося інструментів, щоб вплинути на дії Росії в Азовському морі.

Після втрати контролю над Кримським півостровом і Керченською протокою, Україна ризикує втратити Азовське море, пише "Радіо Свобода".

Експерти, і міжнародні юристи визнають: Київ мало що може зробити в ситуації блокади в регіоні.

Новини Росія анулювала українські ліцензії на надра в Чорному і Азовському морях

Так, керівник "Українського збройного центру" Тарас Чмут впевнений, що сил у українських прикордонників недостатньо, щоб ефективно захистити навіть 12-мильну прибережну смугу, в той час як Росія має потужний Чорноморський флот і Каспійську флотилію.

У свою чергу керівник аналітичної групи "Да Вінчі" Анатолій Баронін підкреслює, що великою проблемою є підписаний в грудні 2003 року договір між Росією і Україною, згідно якому Азовське море визнано внутрішніми водами двох країн.

У цьому ж документі прописані правила для судноплавства: вільний доступ для торгових суден і заборона для іноземних військових кораблів, якщо немає погодження обох країн. А росіяни, хоч це прямо і не зазначено в договорі, мають право оглядати судна або проводити навчання практично в будь-якій точці водойми.

Однак, в цьому ж договорі ряд експертів, політиків і юристів бачать шлях до вирішення кризи в Азовському морі.

"Україна повинна денонсувати всі угоди, які стосуються Азовського моря, встановити там свої внутрішні територіальні води і повідомити про цей акт міжнародну морську організацію", - говорить правознавець-міжнародник Володимир Василенко.

Він переконує: все інші правові механізми, крім цього, Київ уже використовував - зокрема звернувся до міжнародних судів і в арбітраж ООН з морського права.

Розірвання ж договору про спільне використання Азовського моря, на думку правознавця, дасть нові важелі впливу не тільки Україні, а й міжнародному співтовариству.

Але з такою позицією погоджуються не всі експерти.

"Кращий вихід був би, якби цієї угоди взагалі не було. Але на сьогоднішній день ця угода є аргументом України в слуханнях в міжнародних судових інстанціях. Якщо зараз Україна розірве цю угоду, ми втратимо певні позиції в міжнародних судах", - переконує Анатолій Баронін .

І попереджає про ще одну небезпеку розірвання угоди: у відповідь Росія може закрити Керченську протоку, яка тим самим документом також визнається спільною.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Державний департамент США назвав дії Росії в Азовському морі спробою дестабілізувати Україну.