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''Україна вступить до НАТО'': офіцер США пояснив план Трампа

4.3тЧитати матеріал російською

Незважаючи на те, що згідно зі статутом НАТО зараз Україна не може вступити до Альянсу, президент США Дональд Трамп знайшов спосіб для офіційного Києва обійти цю заборону.

Про це у ефірі ObozTV заявив капітан ВМС США Гаррі Табах. Він впевнений, що тепер Трамп зосередиться на переговорах з НАТО з українського питання.

"Кілька років тому у вашій студії я сказав, що Україна ніколи не вступить у НАТО через п'ятий параграф. Тому що для цього Путін і почав все це в Україні. Якщо є факт оскарження кордонів, то країна не може вступити до НАТО", — нагадав Табах.

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Однак, вважає офіцер, це правило можна змінити і його не завжди треба дотримуватися. Тому, уточнив він, зараз Трамп шукає спосіб обійти цей параграф і сказати: "Ми можемо зробити виняток і прийняти Україну до НАТО".

"Тому що у НАТО всі повинні проголосувати за. Всі — Ліхтенштейн, Латвія, Естонія... всі. Чому з Росією було так складно у НАТО? Тому що Литва або Естонія говорили: ми проти. І все. Фіть і все це закривалося. А в даному випадку я не думаю, що хтось проголосує проти України", — підсумував Табах.

Раніше у ефірі ObozTV експерт з міжнародних питань Ірина Верещук розповіла про плани Росії зазіхнути на незалежність однієї з країн-членів НАТО.

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Теми
Російсько-український конфліктПряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особи
Гаррі ТабахДональд Трамп
Місце
Україна
Об'єкти
НАТОУкраїнаРосіяСША
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Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
Венгрия может насрать.НАТО для Украины было бы спасением от ёбнутого соседа,который не знает в какую ещё жопу сунуть свой нос.
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pompadur marselina
pompadur marselina
"Один из офицеров" звучит как "британские учОные" или "украинская военная разведка"- также загадочно и необьяснимо!
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PedRoshenko Pedro
PedRoshenko Pedro
Украине не терпится вступить? Не в говно, так в НАТО
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