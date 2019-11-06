Україна воює з Росією, а не з бойовиками: Жданов зробив заяву

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що на Донбасі Україна воює не з терористичними силами, що підтримуються Росією, а безпосередньо з РФ.

"Останнім сепаратистом на Донбасі був Захарченко, якого відправили на небеса в кафе "Сепар". Все решта – це регулярні частини збройних сил Російської Федерації", – сказав він в блозі OBOZREVATEL.

"Парадокс полягає в тому, що офіційно це збройні сили Росії і офіційно Путін каже, що їх там немає. Офіцерський склад на 100% - кадрові військові РФ, 75-80% контрактників – російські громадяни. А ми віримо в казку про те, що там якісь "ополченці" чи якісь "бойовики", – зауважив експерт.

Офіційно це збройні сили Росії і офіційно Путін каже, що їх там немає, зауважив експерт

На його думку, візит депутата Держдуми РФ Олексія Журавльова в непідконтрольне Україні Золоте-5 – "ще одне свідчення того, що ми воюємо з Російською Федерацією". "Туди поїхали не Пушилін і не Пасічник, чи не хтось ще з самопроголошених індіанців. Приїхала та людина, яку послала воююча сторона. Він приїхав проінспектувати, наскільки Україна виконує угоди. Зараз він повернеться і доповість в Кремлі обстановку", – заявив Жданов.

Як писав OBOZREVATEL, раніше постійний представник України в ОБСЄ Ігор Лосовський заявив: на тлі розведення військ в Золотому Росія перекинула на Донбас бійців з підрозділу спеціального призначення та так званих "козацьких формувань" для ротації і посилення окупаційних військ.

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