Україна вирішила відгородитися парканом від Румунії: жителі вийшли з протестом. Фото

Українські прикордонники почали будівництво огорожі на кордоні в Румунією з метою протидії контрабандній діяльності.

Жителі Закарпаття відреагували на це протестом і провокаціями. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.

"Прикордонники Мукачівського загону на ділянці відділу прикордонної служби "Ділове" почали встановлювати загороджувальний паркан на лінії державного кордону", – сказано в повідомленні.

dpsu.gov.ua

Відразу до місця проведення робіт прибула група молодих людей, приблизно 40 осіб, із вимогою зупинити встановлення огорожі. Чоловіки, більшість із яких є місцевими жителями, вже потрапляли в поле зору прикордонників за порушення українського законодавства. Молоді люди намагалися всіляко заважати правоохоронцям і провокувати їх.

dpsu.gov.ua

dpsu.gov.ua

Відзначається, що причиною відновлення інженерно-технічного облаштування цієї ділянки стало почастішання спроб незаконно перетнути кордон.

Незважаючи на спроби зупинити будівництво, роботи на кордоні були продовжені, а на місце подій прибула поліція. Повідомляється також, що місцеві жителі на знак протесту перекрили автомобільну дорогу "Рахів-Мукачеве".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на 16 листопада на Закарпатті контрабандисти на автомобілі з іноземною реєстрацією збили начальника прикордонного відділу "Ділове".

У Чернівецькій області на кордоні з Румунією прикордонники відкрили вогонь по контрабандистах, які намагалися вивезти з України ящики з нелегальними цигарками.

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