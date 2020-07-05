Україна вимагатиме додаткову компенсацію від Ірану за збитий літак МАУ, – Єнін

Україна має намір отримати компенсацію для МАУ від Ірану через катастрофу літака в Тегерані.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін, повідомивши, що сторони нарешті узгодили свої позиції і підходи в процесі переговорів з Іраном. Також, за його словами, українські експерти візьмуть участь у технічному розслідуванні.

"Чорні скриньки до Франції ще не відправили. Сьогодні ми маємо чергову обіцянку іранської сторони зробити це 20 липня. Пару днів тому ми отримали згоду французької влади прийняти наших двох експертів, які візьмуть участь у процесі як члени групи з технічного розслідування", – зазначив Єнін.

"Сторони, які отримали збитки внаслідок катастрофи, нарешті узгодили свої позиції і підходи в процесі переговорів з іранською стороною щодо залучення Ірану до відповідальності, компенсації родичам загиблих. Крім того, українська сторона ставить за мету ще й отримання компенсації "Українським авіалініям", – наголосив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Іран також погодився виплатити компенсації сім'ям і родичам загиблих у збитому над Тегераном літаку МАУ. Угоду вже підписали.