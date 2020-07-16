Україна виграє війну, Путін нічого не отримає, – експерт зі США

Воффорд заявив, що у Путіна не вийде виграти війну в України.

Україна має достатньо шансів виграти війну з Росією, і вона це зробить, якщо буде докладено зусиль, зокрема в сфері реформ.

Про це в інтерв'ю "Цензор.НЕТ" заявив аташе посольства США з питань армії та оборони Томас Воффорд. За його словами, глава РФ не отримає бажаного від країни, до якої застосовує агресію.

"Україна виграє цю війну. Бої відбуваються не тільки на сходы, де українські військові на фронті утримують позиції. Не менш важлива битва відбувається в сфері політики, дипломатії, медіа та дезінформації", – сказав він.

Американець підкреслив, що це саме ті сфери, в яких Україні та українцям зараз потрібно залишатися сильними і продовжувати працювати. Зокрема, уряду країни варто проводити реформи, зокрема і для того, щоб підтвердити своє бажання співпраці з іноземними партнерами.

На думку аташе посольства США, це зміцнює і підтверджує зусилля міжнародних партнерів, які допомагають українській державі й вкладають у неї свої ресурси. А також допомагають країні протистояти російській агресії.

"Путін не отримає від України того, чого він хоче. Українці не здадуться і не повернуть назад. Україна переможе в цій війні, переможе разом із міжнародними партнерами", – підкреслив Воффорд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналіст із РФ Олександр Кушнарьов заявив, що у російського президента Володимира Путіна немає ні сил, ні економічних ресурсів на нову військову агресію проти України.