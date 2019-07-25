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Україна відпустила затриманих моряків із Росії: в СБУ пояснили, чому

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У Службі безпеки України заявили, що відпустили російських моряків із затриманого танкера NEYMA, що блокував судна ВМС у Керченській протоці, через те, що вони не порушували ні морського права, ні законодавства України.

Відповідне пояснення опублікувала прес-служба СБУ у Facebook.

"Україна, як правова держава, дозволила морякам російського танкера NEYMA повернутися додому. Під час проведення слідчих дій встановлено, що екіпаж танкера, що перебував на борту, не порушував норми морського права і закони України, тому підстав для його затримання не встановлено", – відзначили силовики.

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СБУ відпустила моряків із Росії

СБУ відпустила моряків із Росії

Прес-служба СБУ

Російський танкер

Російський танкер

Українська правда

Відзначається, що рішення було ухвалене відповідно до українського законодавства і зобов'язання дотримуватися прав і свобод моряків.

"Їм було надано безперешкодну можливість повернення додому до своїх родин. Україна є правовою державою, яка сумлінно дотримується морського міжнародного права і рішень Міжнародного трибуналу ООН із морського права", – підкреслили в СБУ.

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Тема
Затримання СБУ російського танкера
Місце
Україна
Тег
Служба безпеки України
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Golan Sim
Golan Sim
Модер, ты опять трёшь комменты? Значит, ты уже боишься, а раз боишься, значит уважаешь. ))
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Долин Владимир
Долин Владимир
"украина как правовое государство..." хахаха, как скажут и смех и грех!
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Юг Руси
Юг Руси
Ну всё правильно, это танкер, с*ка, блокировал проплыв х@хлочёвнов в проливе! В Гаагу его, на суд, как врага Укроинны!
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