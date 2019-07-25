Україна відпустила затриманих моряків із Росії: в СБУ пояснили, чому

У Службі безпеки України заявили, що відпустили російських моряків із затриманого танкера NEYMA, що блокував судна ВМС у Керченській протоці, через те, що вони не порушували ні морського права, ні законодавства України.

Відповідне пояснення опублікувала прес-служба СБУ у Facebook.

"Україна, як правова держава, дозволила морякам російського танкера NEYMA повернутися додому. Під час проведення слідчих дій встановлено, що екіпаж танкера, що перебував на борту, не порушував норми морського права і закони України, тому підстав для його затримання не встановлено", – відзначили силовики.

СБУ відпустила моряків із Росії Прес-служба СБУ

Російський танкер Українська правда

Відзначається, що рішення було ухвалене відповідно до українського законодавства і зобов'язання дотримуватися прав і свобод моряків.

"Їм було надано безперешкодну можливість повернення додому до своїх родин. Україна є правовою державою, яка сумлінно дотримується морського міжнародного права і рішень Міжнародного трибуналу ООН із морського права", – підкреслили в СБУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У четвер, 25 липня, СБУ спільно з Військовою прокуратурою затримала російський танкер NEYMA, який змінивши назву на NIKA SPIRIT, зайшов у порт українського Ізмаїла.

У Кремлі вибухнули погрозами у відповідь на дії СБУ.

Незабаром екіпаж російського танкера відпустили на свободу.

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