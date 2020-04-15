Путіна спіймали на нових злочинах у Криму: Україна передала докази в Гаагу

Прокуратура Криму направила до Міжнародного кримінального суду в Гаазі нові докази злочинів Росії на анексованому півострові.

Йдеться про присвоєння державної і приватної власності агресором, повідомляє пресслужба Представництва президента України в Криму.

"Відомості про системне скоєння такого військового злочину посадовими особами окупаційної влади і влади РФ направлені прокуратурою АР Крим спільно з Регіональним центром прав людини в Офіс Прокурора Міжнародного кримінального суду, і відображені в звітах Офісу Прокурора МКС за 2017-2019 роки з проведення попереднього вивчення ситуації в Криму. Також про порушення прав власності говориться в міждержавній заяві України проти РФ в ЄСПЛ", – розповіли в представництві.

Україна відправила до Гааги докази злочинів Росії в Криму

Таким чином Україна відреагувала на указ президента Росії Володимира Путіна від 20 березня, яким він заборонив іноземним громадянам, особам без громадянства та іноземним юридичним особам мати у власності земельні ділянки в прибережних районах тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополь.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Европейський союз осадив Росію через анексію Криму. Там заявили, що призов жителів анексованого півострова в армію РФ порушує міжнародне гуманітарне право.

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