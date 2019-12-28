"Дід-медовик" і бразильський найманець: стали відомі нові імена учасників обміну з "Л/ДНР"

Учасниками великого обміну полоненими між Україною та самопроголошеними "Л/ДНР" можуть стати фігуранти ще кількох резонансних злочинів на Донбасі.

Про те, що в списки внесли бразильського найманця Рафаеля Лусваргі, засудженого за підтримку терористів "ДНР", повідомляє "Громадське радіо" з посиланням на власні джерела.

Відзначається, що бойовика, який отримав 13 років в'язниці, вночі 29 грудня доставлять у пункт обміну – на КПВВ "Майорськ" біля Горлівки.

Рафаель Лусваргі Украина.ру

За даними "Радіо Свобода", терористам видадуть також росіянина Руслана Гаджиєва, який був танкістом батальйону терористів "ЛНР" "Август". Його визнали винним в участі у веденні агресивної війни, участі в терористичній організації і теракті, який привів до загибелі 8 осіб, а також незаконному поводженні зі зброєю.

14 грудня 2017 року суд в Бахмуті дав Гаджиєву 15 років позбавлення волі. Україна не погодилася видати злочинця Росії в рамках попереднього обміну.

Руслан Гаджиєв Московський комсомолець

Також стало відомо, що до обміну готують Олега Дороніна – ще одного росіянина, якого затримали і засудили на підконтрольній Україні території. Чоловіка спіймали 4 липня 2015 року в районі Попасної. В рядах угруповання "ЛНР" він, за його ж словами, встиг прослужити кілька місяців. У березні 15-го був у так званому батальйоні "Призрак", а в квітні перейшов к "народну міліцію "ЛНР ". У січні 2016- го Дороніна засудили до 13-ти років позбавлення волі.

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Російські окупанти також заявили, що нібито внесли в свій список на обмін "діда-медовика" – жителя Донецької області Миколи Рубана, який в січні 2015 го приніс на блокпост українських військових 3-літрову банку меду, подякував за службу і пішов. Коли бійці вирішили скуштувати мед – спрацював саморобний вибуховий пристрій.

Микола Рубан Скріншот з відео

"Діда-медовика" засудили до 15 років позбавлення волі, він відбуває покарання в Городищенській виправній колонії №96.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Україна передасть "Л/ДНР" пособника російських терористів Миколи Бутрименка, фігурантів розслідування про захоплення будівлі Маріупольського ГУВС, обвинувачених у теракті в Харкові і інших злочинців.

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