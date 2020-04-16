Україна видала полонених "ДНР": з'явилися перші кадри

Тимур Григоренко Розслідування 09:58, 16.04.2020 Оновлено: 10:13, 16.04.2020

Опубліковані перші кадри обміну між "ДНР" і Україною. Українська сторона передала 10 осіб, терористи – 9.

Перший етап обміну відбувся біля окупованої Горлівки. Другий етап відбудеться в районі КПВВ біля Станиці Луганської. Україна отримає колишніх бранців, які утримувалися бойовика в Луганську.

Обмін полоненими
Обмін полоненими
Обмін полоненими
Обмін полоненими

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