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16 квітня • оновлено в 10:13
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Україна видала полонених "ДНР": з'явилися перші кадри

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Опубліковані перші кадри обміну між "ДНР" і Україною. Українська сторона передала 10 осіб, терористи – 9.

Перший етап обміну відбувся біля окупованої Горлівки. Другий етап відбудеться в районі КПВВ біля Станиці Луганської. Україна отримає колишніх бранців, які утримувалися бойовика в Луганську.

Обмін полоненими

Обмін полоненими

Обмін полоненими

Обмін полоненими

Обмін полоненими

Обмін полоненими

Обмін полоненими

Обмін полоненими

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Обмін полоненими
Місце
Україна
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
fake video--30 просмотров•15 апр. 2020 г.
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