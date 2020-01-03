У Росії називали "фашистом": з'ясувалася правда про переданого за обміном сепаратиста

Росії видали в рамках обміну полоненими одного з колишніх лідерів "Української національної асамблеї – Української націоналістичної самооборони", відомого пособництвом сепаратистам, Едуарда Коваленка.

Про це у своєму відеоблозі розповів журналіст Денис Казанський (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Так, це не помилка. Дійсно Росія (її проксі з "Л/ДНР") побажала витягнути з української в'язниці українського націоналіста і забрати його в Донецьк. Коваленко якраз той, кого в РФ називають "фашистом". Причому він не просто "фашист", а справжній досвідчений "фашистище". Зігував, водив по Хрещатику марші з символікою СС, ображав у своїх виступах кавказців і євреїв. Росіяни у себе по ТВ щодня засуджують і проклинають таких людей, а Коваленка вирішили забрати з України разом зі своїми "новоросами" та "ополченцями". Як же так?" – здивувався Казанський.

Україна видала "Л/ДНР" підставного "фашиста" Едуарда Коваленка zp.depo.ua

Україна видала "Л/ДНР" підставного "фашиста" Едуарда Коваленка zp.depo.ua

За словами журналіста, Коваленко виявився рядженим провокатором і спеціально найнятим нібито кумом президента РФ Володимира Путіна Віктором Медведчуком актором, який зображував "максимально упоротого нациста".

"Погодьтеся, це прекрасно. Росіяни (в особі кума Путіна) наймають в Україні чувака, щоб той марширував під прапорами СС, кидав зіги і розпалював міжнаціональну ненависть. Потім тикають у нього пальцями і кричать "Дивіться, в Україні фашизм!" А тепер кажуть "Ну добре, так і бути, це був наш чувак, ми його забираємо", – обурився Казанський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Україна віддала "ДНР" чеченця Артура Денісултанова (він же Крінарі), якого звинувачували в замаху на учасників АТО подружжя Адама Осмаєва і Аміну Окуєву.

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