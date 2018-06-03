Україна "вербувала" журналістку "РИА Новости": в СБУ пояснили ситуацію

Служба безпеки України спростувала інформацію російських ЗМІ про спробу завербувати кореспондента "РИА Новости" в Литві Ірину Високович.

"Ніхто її не вербував - з нею було проведено співбесіду, в результаті якої з'ясувалося, що вона їхала сюди не з журналістської, а з пропагандистською метою", - повідомили УНН в прес-службі відомства.

Відзначається, що за своє "завдання" журналістка отримала велику суму грошей, але скільки саме - не уточнюється.

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В СБУ також розповіли, що Високович заявила про "вербування" через те, що не змогла виконати поставлене перед нею завдання, за яке їй раніше заплатили.

"Її просто супроводили додому, тому вона зараз і звинувачує СБУ", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Директор "РИА Новости Україна" Кирил Вишинський закликав позбавити його громадянства України і попросив російське, проте незабаром йому повідомили, що це неможливо.