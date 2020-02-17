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17 лютого • оновлено в 08:50
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Україна в обхід заборони експортує деталі армії Росії – ЗМІ

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Україна продовжує постачати продукцію військового призначення для потреб Міноборони країни-агресорки Росії.

Зокрема два турбореактивні двигуни цьогоріч у лютому були відправлені на адресу ПАТ "Таганрозький АНТК ім. Г. М. Берієва". Про це інформує Національний Промисловий Портал.

"14 лютого 2020 року з аеродрому ТАНТК ім. Г. М. Берієва (Таганрог, Росія) піднявся в повітря черговий серійний пошуково-рятувальний літак-амфібія Бе-200ЧС морської авіації ВМФ РФ, що оснащується двома українськими двигунами Д-436ТП", – йдеться в повідомленні.

Україна в обхід заборони експортує деталі армії Росії

Україна в обхід заборони експортує деталі армії Росії

Зазначається, що тяга таких двигунів становить понад 60 кН, але не більше 80 кН для цивільних повітряних суден (Д436ТП для Бе-200). Їхня вага – 3480 кілограмів. Вартість же одного – 2,496 млн доларів.

"Ці двигуни могли бути встановлені на даний літак, або будуть встановлені на чергову серійну машину російського підприємства", – наголошує портал.

Також підкреслюється, що питання заміни українських двигунів на франко-російську силову установку SaM146 піднімалося, але було відхилено росіянами через те, що ці двигуни мають комплектуючі з країни-члена НАТО.

Варто зауважити, що в рамках держпрограми озброєнь до 2027 року російські військові можуть купити до 16 літаків-амфібій (для розміщення на чотирьох флотах).

Як повідомляв OBOZREVATEL, акції українського авіабудівного заводу "Мотор-Січ" (м. Запоріжжя) продано покупцям з Китаю – компаніям Skyrizon Aircraft та Xinwei Technology Group.

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Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Діна Баронова
Теми
Російсько-український конфлікт Озброєння
Місце
Україна
Тег
Росія - країна-агресор
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фил филька
фил филька
упорыши, у вас мозг не клинит от таких новостей? ведь вы же верите в мифическую в0йну с рф))
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