Україна у глухому куті: експерт пояснив, що не так з армією

Україна опинилася у глухому куті через те, що армія не може переозброїтись, а професія військового не є високооплачуваною. Причиною тому є погане економічне становище країни.

Таку думку висловив колишній ізраїльський кадровий військовий, офіцер ЦАХАЛу, співзасновник Центру вивчення повстанських рухів в Україні Ігаль Левін, передає "Сегодня". Він додав, що обстановка в армії відображає обстановку в країні.

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"Армія — це зріз суспільства, економіки, світоглядів і норм поведінки. Якщо в суспільстві насильство в нормі — це буде і в армії. Якщо суспільство дуже патріархальне — це буде і в армії. Якщо суспільство бідне — такою буде і армія. Якщо суспільство розумне — такою буде армія, і навпаки", — зазначив Левін.

"По-перше, в Україні з економікою все погано. Армія відповідна. По-друге, для мережево-центричної війни потрібне грамотне суспільство і створення величезної інфраструктури фахівців у самій армії. Образно кажучи, піти від концепції хлопця з села до концепції хіпстера-окулярника. Для цього треба мати серед розумних людей високий рівень патріотизму. Однак з цим проблема навіть в Ізраїлі, звідки розумні люди часто їдуть", — додав він.

За словами експерта, люди, які можуть забезпечити перехід до мережево-центричної війни, не рвуться в армію.

"Як їх залучити? Тільки гроші, причому з урахуванням ризику зарплата має бути вищою, ніж у цивільному секторі. Сьогодні контрактник в АТО отримує значно менше, ніж зарплата у міжнародній ІТ-фірмі. Тому в США армія професійна. Вони хочуть щось змінити — платять. Україна бідна країна, так діяти не дозволяє економіка. У певному сенсі для України тут глухий кут. Війна триває, наука розвивається, Росія переозброюється, а Україні потрібно реагувати на це і на всі віяння у світі", — наголосив Левін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ветеран АТО розповів про вбивства і суїциди в армії.