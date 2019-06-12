Україна стягує до кордонів танки: що відбувається

У Чернігівській області сформують новий окремий танковий батальйон, який посилить північні кордони країни.

Про це у Facebook повідомляє прес-служба оперативного командування "Північ".

"12 окремий танковий батальйон оперативного командування "Північ" буде сформований у с. Гончарівське Чернігівського району. Нова військова частина не входитиме до складу 1-ї окремої танкової Сіверської бригади, натомість буде повністю самостійним підрозділом", – йдеться в повідомленні.

Новий військовий підрозділ отримає бойову техніку, озброєння, матеріальні запаси. Особовий склад формуватиметься винятково з військовослужбовців-контрактників.

Також зазначається, що на території Гончарівського в цьому році введуть в експлуатацію три гуртожитки покращеного типу.

Додамо, що в Гончарівському вже дислокується 1-ша окрема гвардійська танкова бригада "Сіверська".

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