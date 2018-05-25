Україна стягне потужне озброєння до лінії фронту: спливла проблема

Виконання доручення президента Петра Порошенка збільшити кількість протитанкових ракетних комплексів "Стугна" в зоні проведення ООС на Донбасі може зайняти, в кращому випадку, кілька місяців.

Про це сказано в ексклюзивному блозі на OBOZREVATEL військового експерта, директора військових програм Центру Разумкова Миколи Сунгуровського.

Він підкреслив, оснащення ЗСУ, особливо на передовій, - захід необхідний.

"Інше питання, що вони просто за наказом нізвідки не беруться. Якщо мова йде про те, що вони недавно були випробувані, то це не говорить про те, що налагоджено їх серійне виробництво. Тобто вони потрібні на передовій не в кількості однієї , двох або п'ятдесяти штук, а порядку декількох сотень. І тут одного наказу Порошенка мало", - пояснив експерт.

За словами Сунгуровського, в держзамовленні визначено виділення коштів на збільшення кількості комплексів "Стугна".

"Але на дворі травень. Вони за цей час не встигнуть цього зробити. Коли приймаєш якісь рішення, необхідно розуміти технологію. Ось заклали якусь кількість грошей на виробництво цих "Стугон", ось вони почали розгортати, не виробляти вже, а тільки розгортати серійне виробництво", - підкреслив він.

"Це не один день, це займе кілька місяців в кращому випадку. Це якщо виробництво дослідне - якщо технологія повністю відпрацьована, укладені контракти на поставку обладнання і т.д. А якщо ні, то на це йдуть роки", - додав експерт.

Нагадаємо, про збільшення кількості протитанкових ракетних комплексів "Стугна" на Донбасі Порошенко заявив за підсумками їх успішних випробувань з американським ПТРКJavelin. Обидва комплекси ефективно вразили ціль. В якості мішені використовувався справжній танк, а не макет.