Україна стягне потужне озброєння до лінії фронту: Порошенко віддав наказ

Президент України Петро Порошенко доручив збільшити кількість протитанкових ракетних комплексів "Стугна" в зоні проведення ООС на Донбасі.

Про це український лідер повідомив 24 травня на нараді з питань будівництва житла для військовослужбовців у Львівській області, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я особисто перевірив рівень комплектації наших бригад на фронті протитанковими засобами - сучасними, нового покоління - "Стугна" і поставив завдання, щоб найближчим часом збільшили укомплектованість бригад "Стугнами" на лінії зіткнення", - розповів Порошенко.

Він зазначив, що всі випробування комплексів "Стугна" були надзвичайно успішними.

"Я особисто був присутній на всіх випробуваннях і не бачив жодного разу, коли "Стугна" з максимальної відстані не вразила відповідну ціль", - заявив президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, бійці ЗСУ закріпилися на нових рубежах на Донбасі.