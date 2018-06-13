Україна стане особливо вразливою для Путіна: названий термін

У другій половині року Україна буде найбільш вразлива.

Таку думку в інтерв'юOBOZREVATELвисловив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Георгій Тука.

"В кінці минулого року ми давали прогноз про те, що друга половина нинішнього року для України буде найбільш важкою, оскільки в цей момент держава буде найбільш вразливою", - нагадав він і підтвердив, що цей прогноз як і раніше актуальний.

На думку Туки, є ряд підстав для занепокоєння.

"З одного боку, у Путіна будуть розв'язані руки із закінченням мундіалю; а з іншого - він вже набуде статусу чергового нового президента, а у нас почнеться розпал президентських і парламентських виборів з усіма негативними наслідками - з популістським чадом і всім іншим".

Таким чином, "в цей момент країна буде вкрай вразлива", - попередив він.

Як писавOBOZREVATEL, раніше Георгій Тука заявив: найбільшу російську військову загрозу для України становить авіація і ракетні війська.