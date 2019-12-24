"Україна стане окраїною": Портников попередив про фатальний план Путіна

Президент Росії Володимир Путін зрозумів слабкі місця України і тепер намагається тиснути на них, щоб розвалити її як державу. Один із таких факторів впливу – це обмін полоненими.

Заради нього він схиляє українського президента Володимира Зеленського практично на будь-які поступки, зазначив український журналіст, публіцист Віталій Портников у статті для "Еспресо".

"Володимир Путін не раз доводив, що здатний перетворити на справжнісіньку зброю будь-які питання російсько-українських відносин, йому для цього і війни не потрібно. Газ? Можливість корумпування української політичної та підприємницької еліти, знаряддя шантажу. База Чорноморського флоту в українському Севастополі? Окупаційний контингент! Російська мова? Можливість засилати диверсантів на територію нашої країни і "захищати російськомовне населення", – пояснив він логіку дій окупантів.

"Тепер ось таким черговим інструментом тиску на Україну стає обмін заручниками. Путін діє як пересічний терорист, який намацав слабке місце в обороні суперника і тепер б'є по цьому місцю з будь-якої позиції", – додав журналіст.

Як пише Портников, Путін зрозумів, що Зеленський сприймає політику "по-людськи" і що для нього звільнення співгромадян із в'язниць – це головне завдання, заради якого він готовий поступитися будь-якими інтересами, зокрема й інтересами виживання держави. Саме тому президент Росії наполегливо працює над тим, щоб кожне таке звільнення наближало розвал ненависної йому України.

Володимир Путін "Вечірні відомості"

"Прагнення Зеленського – та й не тільки Зеленського, наше спільне прагнення – звільнити з в'язниць українських моряків, Олега Сенцова та інших наших співвітчизників дозволило Кремлю відвести від себе дамоклів меч звинувачень на процесі у Гаазі, домогтися звільнення важливого свідка, затримання якого стало однією з найважливіших і найважчих операцій в історії українських спецслужб. Тепер ось Кремль зажадав звільнити "беркутівців", учасників вбивств на Майдані. Теж зрозуміло, навіщо це робиться", – наголосив журналіст.

Він акцентував увагу на тому, що Зеленському просто необхідно ще до свят продемонструвати, що зустріч у Парижі була проведена недаремно. Тим часом Путіну потрібно остаточно і назавжди заблокувати розслідування вбивств на Майдані, яке може рано чи пізно довести наявність російського сліду, і домогтися поглиблення прірви між новою владою і патріотичною громадськістю України. Кінцева мета всього цього – створення умов для дестабілізації.

"Це дуже проста тактика, але вона працює. Працює тому, що це тактика глави колишньої імперії з країною, яка буквально щойно перетворилася на державу, еліта і жителі якої просто ще не мають державницького інстинкту. Я дуже добре розумію, чого Путін хоче домогтися. Він готовий віддавати нам наших співгромадян, готовий постачати дешевий газ, готовий говорити про те, що ми – "брати", один народ. Готовий тому, що розраховує: вже скоро він буде сам вирішувати, кого в нашій країні стратити, а кого милувати, сам буде главою держави, в якій Україна знову стане окраїною", – попередив Портников.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Портников заявив, що сигнали Кремля про відсутність підстав обговорювати нову дату "нормандського саміту" свідчать, що окупанти знову намагаються натиснути на президента України Володимира Зеленського. Він попередив, що з кожним виконанням нової путінської умови Україна опинятиметься все ближче до прірви.

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