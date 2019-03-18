|Розслідування
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
футболки з логотипом Obozrevatel Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

"Україна стала першою жертвою!" Журналіст вказав на головну мету Росії

974Читати матеріал російською

Російська Федерація затівала п'ять років тому війну не проти України, а проти всієї Європи.

Про це заявив журналіст Павло Казарін у відеоблозі на "Крим.Реаліі", коментуючи річницю захоплення Криму (щоб подивитися відео, проскролльте до кінця сторінки).

"П'ять років тому цей день поділив світ на до і після. 18 березня Росія оголосила, що Кримський півострів відтепер належить їй. Все, що було після, стало результатом цього рішення: Донбас, Іловайськ, Boeing, Дебальцеве. Заходу здавалося, що Кремль воюють проти України, що ця війна його не стосується, що досить знайти компроміс і все буде як раніше ", - зазначив він.

"Україна стала першою жертвою!" Журналіст вказав на головну мету Росії

Однак потім, нагадав Казарін, було втручання в американські вибори, спроба перевороту на Балканах, шпигунські скандали в Європі і спроба отруєння Скрипалів.

Новини
5 років анексії Криму: як окупанти знищують півострів

"А все тому що цю війну Росія затівала не проти України, вона вела її проти Заходу, ми стали першою жертвою саме тому що Кремль вирішив, що Україна – це тепер частина Заходу і чим раніше це Європа зрозуміє, тим краще", - уточнив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше заступник представника Держдепу Роберт Палладіно заявив, що проведений Росією так званого референдуму в Криму в березні 2014 року є "фарсом під дулами пістолетів".

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Особа
Павло Казарін
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
3
3
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Питон Каа
Питон Каа
Все, что случилось на Украине - результат неуемного желания халявы бандерлогов, которые почему то решили, что ЕС их должно кормить, как пшеков и шпрот, а НАТО защищать. А сами то вы что можете дать ЕС? Только сельхозпродукцию. А НАТО? Только территорию под базы. Но не все на Украине пожелали себе такой судьбы. Вот и ушел Крым. Донбасс тоже пытается, но бандерлоги вцепились ему в ноги и непущают.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / думки