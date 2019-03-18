"Україна стала першою жертвою!" Журналіст вказав на головну мету Росії

Російська Федерація затівала п'ять років тому війну не проти України, а проти всієї Європи.

Про це заявив журналіст Павло Казарін у відеоблозі на "Крим.Реаліі", коментуючи річницю захоплення Криму (щоб подивитися відео, проскролльте до кінця сторінки).

"П'ять років тому цей день поділив світ на до і після. 18 березня Росія оголосила, що Кримський півострів відтепер належить їй. Все, що було після, стало результатом цього рішення: Донбас, Іловайськ, Boeing, Дебальцеве. Заходу здавалося, що Кремль воюють проти України, що ця війна його не стосується, що досить знайти компроміс і все буде як раніше ", - зазначив він.

Однак потім, нагадав Казарін, було втручання в американські вибори, спроба перевороту на Балканах, шпигунські скандали в Європі і спроба отруєння Скрипалів.

"А все тому що цю війну Росія затівала не проти України, вона вела її проти Заходу, ми стали першою жертвою саме тому що Кремль вирішив, що Україна – це тепер частина Заходу і чим раніше це Європа зрозуміє, тим краще", - уточнив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше заступник представника Держдепу Роберт Палладіно заявив, що проведений Росією так званого референдуму в Криму в березні 2014 року є "фарсом під дулами пістолетів".

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