Україна скликала засідання ТКГ з Росією через звинувачення "Л/ДНР": Резніков пояснив причину
Україна терміново ініціювала засідання Тристоронньої контактної групи через загострення ситуації на Донбасі.
Про це повідомив віце-прем'єр-міністр, перший заступник голови делегації України в Контактній групі Олексій Резніков, передає РБК-Україна.
Він зазначив, що терористи звинуватили українських військовослужбовців в обстрілі об'єктів енергетичної інфраструктури на окупованій частині Луганської області, проте ця інформація не відповідає дійсності.
"Ми категорично і рішуче відкидаємо такі безпідставні звинувачення на адресу Збройних сил України. У зв'язку з цим глава української делегації в ТКГ Леонід Кучма звернувся до спеціального представника діючого голови ОБСЄ в Тристоронньій контактній групі пані Хайді Грау з проханням проінформувати представника делегації РФ Бориса Гризлова про ініціативу невідкладного проведення засідання групи ТКГ з безпеки", – поінформував Резніков.
Як писав OBOZREVATEL, напередодні Зеленський розповів, що українські військові не відкривають вогонь першими, але будуть давати відповідь окупантам на всі їхні провокації, які несуть загрозу життю. "У у нас дуже міцна армія, але ми не провокуємо, ми боремося за нашу країну", – підкреслив президент.