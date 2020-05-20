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20 травня • оновлено в 19:44
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Україна скликала засідання ТКГ з Росією через звинувачення "Л/ДНР": Резніков пояснив причину

7.1т
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Україна терміново ініціювала засідання Тристоронньої контактної групи через загострення ситуації на Донбасі.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр, перший заступник голови делегації України в Контактній групі Олексій Резніков, передає РБК-Україна.

Він зазначив, що терористи звинуватили українських військовослужбовців в обстрілі об'єктів енергетичної інфраструктури на окупованій частині Луганської області, проте ця інформація не відповідає дійсності.

"Ми категорично і рішуче відкидаємо такі безпідставні звинувачення на адресу Збройних сил України. У зв'язку з цим глава української делегації в ТКГ Леонід Кучма звернувся до спеціального представника діючого голови ОБСЄ в Тристоронньій контактній групі пані Хайді Грау з проханням проінформувати представника делегації РФ Бориса Гризлова про ініціативу невідкладного проведення засідання групи ТКГ з безпеки", – поінформував Резніков.

Резніков пояснив причину термінового засідання ТКГ. Ілюстрація

Резніков пояснив причину термінового засідання ТКГ. Ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, напередодні Зеленський розповів, що українські військові не відкривають вогонь першими, але будуть давати відповідь окупантам на всі їхні провокації, які несуть загрозу життю. "У у нас дуже міцна армія, але ми не провокуємо, ми боремося за нашу країну", – підкреслив президент.

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Особа
Олексій Резніков
Місце
Україна
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