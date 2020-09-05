Україна скликає термінове засідання ТКГ через погрози Пушиліна атакувати ЗСУ

Україна ініціювала термінове засідання Тристоронньої контактної групи в зв'язку з погрозами ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна завдали удару по позиціях ЗСУ на Донбасі.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба ввечері в суботу, 5 вересня, в ефірі телеканалу "Прямий".

Учасники переговорів в ТКГ зберуться в неділю, 6 вересня. Вони обговорять наказ ватажка терористів про знищення укріплень українських військових в районі населеного пункту Шуми, який знаходиться біля лінії розмежування.

Кулеба розповів, що президенту Володимиру Зеленському доповіли про ситуацію і він "дуже стурбований цим".

"Ми вже проінформувати ТКГ, що ініціюємо зустріч у відеоконференції... Зараз ми чекаємо відповіді з російської сторони..." – повідомив дипломат.

"Очевидно, що це [погрози Пушиліна] відчайдушний пошук приводу, щоб порушити режим припинення вогню", – зазначив Кулеба.

Як писав OBOZREVATEL, Пушилін пригрозив знищити інженерні споруди ЗСУ поблизу лінії розмежування на Донбасі, які ті нібито пересунули.

Він погрожував відкрити вогонь по захисниках України, проте в штабі ООС спростували його брехню, зазначивши, що українські позиції по всій лінії фронту нікуди не зсувалися.

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