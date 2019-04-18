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"Україна — рубіж НАТО": військовий експерт пояснив нарощування військ РФ на кордоні

1.6тЧитати матеріал російською

Стягуючи війська до українського кордону, Росія створює форпост для протистояння з НАТО. З виборами президента України це жодним чином не пов'язане.

Таку думку в ефірі ObozTV висловив військовий експерт Олег Жданов. Він прокоментував інформацію міністра оборони Степана Полторака про те, що після першого туру президентських виборів РФ перекинула до кордону ще одну батальйонно-тактичну групу (БТГ).

"РФ формує свій західний кордон, як у період протистояння Радянського Союзу та НАТО. Тобто вони оголосили себе правонаступниками, і тепер ми як передовий рубіж західного світу перед Російською Федерацією", — зазначив Жданов.

На його думку, нарощування російських військ на кордоні не пов'язане з виборами в Україні.

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"Я б не пов'язував. Якщо ми подивимося, то протягом всіх 5 років, особливо з 2015-го року, коли почалася активна фаза формування цієї групи військ, то вона триває приблизно планомірно в рамках тих військових бюджетів, які виділяє РФ", — пояснив експерт.

"Прямих розвідувальних ознак підготовки до повномасштабної або відкритої агресії проти України не зафіксовано", — наголосив він.

Жданов нагадав, що у 2014 році РФ ввела свій військовий контингент до Білорусі, і після навчань у 2017 році там залишилася ще одна російська дивізія.

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"Сьогодні угруповання російських військ на території Білорусі оцінюється приблизно у 18-20 тисяч осіб. Вони розкидані по всіх 7 полігонах Білорусі, і, звісно, вони розкидані уздовж південного кордону Білорусі, тобто уздовж північного кордону України. Але знов-таки, ми говоримо про створення форпосту РФ для протистояння з НАТО", — розповів він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • За інформацією Степана Полторака, кількість батальйонно-тактичних груп РФ на кордоні з Україною збільшилася з 28 до 29.

  • Олександр Турчинов попередив, що Росія активно веде підготовку до великої континентальної війні у Європі, початок якої може спалахнути в Україні.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVРосійсько-український конфліктРосійська воєнна загроза
Особа
Олег Жданов
Місце
Україна
Теги
НАТОНовини Донбасукордон
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Укростан передовой рубеж не смешите мои тапки. Россия где хочет там и держит свои войска
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