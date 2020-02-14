Україна розкрила ОБСЄ план шантажу Росії

Модель поведінки Росії полягає в тому, щоб створювати проблеми, брат на себе зобов'язання щодо їх вирішення, а потім порушувати їх, створюючи нову проблему та вимагаючи поступок.

План Москви по шантажу України розкрив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк на засіданні Постійної ради ОБСЄ, повідомляє "Укрінформ".

Олексій Цимбалюк zik.ua

"Ситуація, що модель поведінки Російської Федерації полягає в наступному: створити проблему, взяти на себе зобов'язання щодо її вирішення, потім порушити ці зобов'язання і створити ще одну проблему, вимагаючи нових поступок з іншого боку", – сказав Цимбалюк.

Він нагадав, що після анексії Криму і початку гібридної війни на Донбасі, Україна погодилася підписати з РФ за посередництва ОБСЄ Мінський протокол і Меморандум у вересні 2014 року.

Тоді українська сторона припинила вогонь, відвела важке озброєння з лінії зіткнення і ухвалила закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей", у якому серед іншого передбачалося проведення дострокових місцевих виборів в ОРДЛО в грудні 2014 року.

"Все було готово для відновлення миру на Донбасі. Але це ніколи не було частиною плану РФ", – зазначив дипломат.

Замість цього, уточнив він, РФ провела свої фейкові і незаконні вибори в окупованих районах, а пізніше посилила атаки і стала захоплювати нові території України.

Цимбалюк також нагадав, що 12 лютого 2015 року Україна погодилася підписати Мінський комплекс заходів, який пізніше був узгоджений резолюцією Ради безпеки ООН. Цей документ доповнював Мінський протокол і Меморандум.

"Але це також не зупинило Росію. Протягом наступних днів вона захопила Дебальцеве, головний залізничний вузол між Донецьком і Луганськом, і продовжила регулярні збройні атаки проти українських військовослужбовців", – зазначив дипломат.

Після цього, нагадав він, на нормандському саміті в Парижі в грудні 2019 року вдалося домовитися про низку пунктів, спрямованих на мирне врегулювання на Донбасі, але РФ знову порушила свої зобов'язання: російські окупаційні сили продовжують порушувати режим припинення вогню, блокують встановлення нових ділянок розведення і відкриття нових КПВВ і перешкоджають свободі пересування СММ ОБСЄ.

Окремо Цимбалюк зазначив невиконання Росією своїх зобов'язань як країни-окупанта в анексованому Криму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 лютого на Донбасі знову зросла інтенсивність атак озброєних формувань Російської Федерації. Терористи шість разів обстрілювали українських військовослужбовців з мінометів.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!