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15 жовтня • оновлено в 21:30
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/ Розслідування

"Це замовчують!" Ветеран АТО попередив, що Україна ризикує Маріуполем

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Відведення українських військ на Донбасі навіть на 300 метрів може мати незворотні наслідки, аж до втрати Маріуполя.

Про це попередив ветеран АТО Гліб Бабич в ефірі ObozTV. Він пояснив, що майже по всій лінії розмежування Збройні сили України займають єдино можливі точки і висоти.

"Відійти на 500 м, на 2000 м – це в кварталі невелика відстань. А повернутися на ці 500 м у ситуації, коли там уже займають твої старі позиції – неможливо", – наголосив Бабич.

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"Ми можемо втратити "ключі" від Маріуполя. Ми можемо втратити плацдарм із того боку Сіверського Дінця, де Кримське – між Кримським і Трьохізбенкою. І ще багато чого", – застеріг він.

На його думку, вірити в те, що російські окупанти "раптом" цього разу не обдурять і теж відведуть свої війська – "жахлива нісенітниця".

"Іноді 300 метрів – це ключ до краху. І це ніхто не аналізує. Це всі замовчують. Якщо раніше був спротив на рівні штабів, то зараз усі кивають. Хоча люди розуміють, чим це загрожує. Це велика небезпека", – констатував військовий.

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Бабич також розповів про те, що близько 60% жителів Золотого і Катеринівки, які розташовані безпосередньо біля лінії розмежування, виступають проти одностороннього відведення українських військ.

"Умовно, більшість кажуть: якби ви відійшли на 2 км, вони би відійшли на 2 км, і один в одного не стріляли – ми би погодилися. Але ті ж не відійдуть. І вони будуть тут. А люди, які живуть на межі, дуже добре усвідомлюють різницю між "тими" і нами. Україну можна недолюблювати, але це цивілізація і захист... Близько 60% людей "проти". 30%, можливо, "за". І є люди, які ще вагаються", – передав він.

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Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Глеб Бабич (Позивний Лентяй)
Місце
Україна
Теги
Збройні сили України Донбас
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
"Около 60% людей "против". 30%, возможно, "за"." Афтыр, а вы лично пересчитывали?
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Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
Треба щоб президент передавав УСЕ СВОЄ РОДИННЕ МАЙНО І РАХУНКИ,навіть іноземні, у казну під час президентства. Це щоб він розумів ставки. Якщо щось "не так" - нехай збігає голий і босий.
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