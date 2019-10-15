"Це замовчують!" Ветеран АТО попередив, що Україна ризикує Маріуполем

Відведення українських військ на Донбасі навіть на 300 метрів може мати незворотні наслідки, аж до втрати Маріуполя.

Про це попередив ветеран АТО Гліб Бабич в ефірі ObozTV. Він пояснив, що майже по всій лінії розмежування Збройні сили України займають єдино можливі точки і висоти.

"Відійти на 500 м, на 2000 м – це в кварталі невелика відстань. А повернутися на ці 500 м у ситуації, коли там уже займають твої старі позиції – неможливо", – наголосив Бабич.

"Ми можемо втратити "ключі" від Маріуполя. Ми можемо втратити плацдарм із того боку Сіверського Дінця, де Кримське – між Кримським і Трьохізбенкою. І ще багато чого", – застеріг він.

На його думку, вірити в те, що російські окупанти "раптом" цього разу не обдурять і теж відведуть свої війська – "жахлива нісенітниця".

"Іноді 300 метрів – це ключ до краху. І це ніхто не аналізує. Це всі замовчують. Якщо раніше був спротив на рівні штабів, то зараз усі кивають. Хоча люди розуміють, чим це загрожує. Це велика небезпека", – констатував військовий.

Бабич також розповів про те, що близько 60% жителів Золотого і Катеринівки, які розташовані безпосередньо біля лінії розмежування, виступають проти одностороннього відведення українських військ.

"Умовно, більшість кажуть: якби ви відійшли на 2 км, вони би відійшли на 2 км, і один в одного не стріляли – ми би погодилися. Але ті ж не відійдуть. І вони будуть тут. А люди, які живуть на межі, дуже добре усвідомлюють різницю між "тими" і нами. Україну можна недолюблювати, але це цивілізація і захист... Близько 60% людей "проти". 30%, можливо, "за". І є люди, які ще вагаються", – передав він.

В Станиці Луганській активно відновлюють зруйнований міст facebook.com/pressjfo.news

Як писав OBOZREVATEL:

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня у будні о 10:00 на ObozTV.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!