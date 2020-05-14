Тристороння контактна група, у складі якої Україна, Росія та ОБСЄ, в четвер, 14 травня, провела нове засідання щодо ситуації на Донбасі.

Воно відбулося в режимі відеоконференції. Україну представляла оновлена делегація, сформована указом президента Володимира Зеленського, повідомила пресслужба ОП.

Переговори ТКГ щодо Донбасу Колаж

Перше, на чому наголосила Україна, – це важливість виконання домовленостей "нормандської четвірки", досягнутих під час саміту в Парижі, особливо на необхідності виконання безпекових вимог і сталого режиму тиші.

"У зв'язку з цим українська сторона ініціювала проведення позачергового засідання профільної групи, оскільки безпекові питання є одними з ключових", – зазначили в ОП.

ТКГ продовжила роботу з формування списків для наступного етапу взаємного звільнення утримуваних осіб та списків зниклих безвісти. Українські представники наполягли на обміні у форматі "всіх на всіх", визначеному в межах "нормандської" зустрічі.

Україна також вкотре наполягла на безумовному та безперешкодному доступі спостерігачів від ОБСЄ на всій території країни.

"СММ ОБСЄ відзначила, окрім іншого, суттєвий прогрес у межах реалізації оновленого плану розмінування, зокрема гуманітарного", – йдеться у повідомленні.

Укотре наголошено, як зазначила прессслужба, необхідність відкриття нових КПВВ на лінії розмежування. Так, КПВВ у Золотому облаштоване й готове до роботи у будь-який час.

"Під час роботи політичної групи українська сторона наголосила, що вибори на тимчасово окупованих територіях Донбасу можуть відбутися відповідно до Конституції та законодавства України та на основі Копенгагенських критеріїв ОБСЄ, зокрема в частині стабільності установ, які гарантують демократію, верховенство права, дотримання прав людини та захист прав меншин, виключно після отримання Україною контролю над кордоном.

Українська сторона виключила можливість закріплення особливого статусу ОРДЛО в Конституції України", – розповіли в Офісі президента.

На засіданні продовжили й обговорення питання щодо відновлення в окремих районах Донецької та Луганської областей оподаткування та системи розрахунків у межах українського правового поля.

Українська сторона наголосила на необхідності здійснення разом з міжнародними партнерами верифікації майна України, що перебуває на тимчасово окупованих територіях.

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