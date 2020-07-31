Україна проситиме Білорусь про видачу 28 затриманих бойовиків – Офіс генпрокурора
Офіс генпрокурора України поінформував компетентні органи Білорусі про наміри вимагати екстрадиції затриманих на її території учасників збройного конфлікту на Сході України.
Про це повідомили в Telegram-каналі Офісу генпрокурора. 28 особам, з яких 9 громадян України, оголошено про підозру за фактом участі в терористичній організації (ст. 258-3 КК України).
"Офіс Генерального прокурора на підставі Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах 1993 року звернувся до Генеральної прокуратури Республіки Білорусь із запитами про тимчасовий арешт осіб, які 29 липня були затримані правоохоронними органами цієї держави", – йдеться у повідомленні.
Так, українська сторона висловила намір вимагати видачі цих осіб в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності за злочини, пов'язані з незаконною участю в збройному конфлікті на Донбасі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ніч на 29 липня в Білорусі затримали 33 бойовиків російської ПВК Вагнера.
Усього до країни прибуло понад 200 найманців нібито для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії.
Пізніше з'ясувалося, що серед затриманих вагнерівців – багато терористів "Л/ДНР", яких внесено в базу військових злочинців на сайті "Миротворець".
Президент Білорусі Олександр Лукашенко через це скликав термінову нараду з членами Ради безпеки. Глава держави зазначив, що росіяни вже почали реагувати й виправдовуватися.
За словами держсекретаря Ради безпеки Білорусі Андрія Равкова, до 200 бойовиків перебувало на території країни, 33 затримано, зараз тривають пошуки інших.
У Міністерстві закордонних справ Білорусі заявили, що деякі із затриманих бойовиків групи Вагнера мають українське громадянство.
Водночас адміністрація президента Росії не визнає українське громадянство затриманих у Білорусі.
Білорусь передала Україні списки затриманих членів ПВК Вагнера для визначення їх громадянства і перевірки участі в боях на Донбасі.