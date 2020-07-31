Україна проситиме Білорусь про видачу 28 затриманих бойовиків – Офіс генпрокурора

Офіс генпрокурора України поінформував компетентні органи Білорусі про наміри вимагати екстрадиції затриманих на її території учасників збройного конфлікту на Сході України.

Про це повідомили в Telegram-каналі Офісу генпрокурора. 28 особам, з яких 9 громадян України, оголошено про підозру за фактом участі в терористичній організації (ст. 258-3 КК України).

"Офіс Генерального прокурора на підставі Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах 1993 року звернувся до Генеральної прокуратури Республіки Білорусь із запитами про тимчасовий арешт осіб, які 29 липня були затримані правоохоронними органами цієї держави", – йдеться у повідомленні.

Так, українська сторона висловила намір вимагати видачі цих осіб в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності за злочини, пов'язані з незаконною участю в збройному конфлікті на Донбасі.

Офіс генпрокурора проінформував Білорусь про наміри вимагати екстрадиції затриманих бойовиків (Telegram-канал Офісу генпрокурора)

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