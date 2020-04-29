Україна повинна розчохлити "Джевеліни", Зеленський обманюється – однокурсник Путіна

Українська влада повинна зрозуміти, що приборкати Росію мирними переговорами не вийде. Крім того, її першочерговим завданням має стати усунення агентури окупантів зі своєї "верхівки".

Про це в інтерв'ю "Гордону" заявив колишній радянський розвідник і однокурсник президента РФ Володимира Путіна з інституту КДБ Юрій Швець.

"Україні є сенс розчохлити "Джевеліни" і провести кілька навчальних стрільб. Це повинно справити заспокійливий ефект на кремлівських стратегів. Крім того, зверніть увагу: з Кремля майже відкритим текстом говорять, що у них є агентура у вищому керівництві України, яка за командою з Москви готова піти на зраду і попросити агресора ввести свої війська в Україну", – зазначив він.

Зеленський і Путін

"На підтвердження цієї тези підкреслюється, що вище керівництво України діє в унісон з представниками Кремля і поводиться правильно, принаймні з часу пам'ятної подорожі в Оман", – додав Швець.

Виходячи з цього, вважає колишній розвідник СРСР, президенту України Володимиру Зеленському та його найближчим радникам із зовнішньої політики потрібно, нарешті, зрозуміти дві прості речі: пошук миру з агресором загрожує долею утікача Януковича, а СБУ зобов'язана усунути в країні всю путінську агентуру.

"Не варто намагатися встановити людські відносини зі щуром, загнаним в кут. Це може закінчитися еміграцією в Ростов-на Дону, та й то не гарантовано. Час змусити СБУ зайнятися своїм прямим обов'язком – виявленням і нейтралізацією агентури спецслужб РФ в політичних колах України. Хоча, думаю, з цим проханням має сенс звертатися радше до ЦРУ, ФБР і МІ-6", – підсумував Швець.

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