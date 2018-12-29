Україна посилить Азовське і Чорне моря десятками катерів

У 2019 році Міністерство внутрішніх справ замовить близько 20 прикордонних катерів для охорони морських кордонів України.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає "Інтерфакс-Україна". Так владі буде запропонований проект по виготовленню кораблів на українському підприємстві у співпраці з французькою компанією.

"Наші корабельні парки не оновлювалися десятки років! Тому в 2019 році ми будемо пропонувати уряду проект, аналогічний вертолітному, щоб радикально вирішити питання присутності наших прикордонних кораблів", — повідомив глава МВС.

Довжина катерів становитиме 32-35 метрів.

"Вони будуть виготовлятися на одному з наших заводів у співпраці з однією з провідних французьких компаній – з високим ступенем локалізації проекту в Україні", — додав міністр.

Катер sprotyv.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, незважаючи на інцидент із захопленням Росією українських військових кораблів в Чорному морі, Україна досі не забрала у США безкоштовно надані їй патрульні катери класу "Island". Чому вони не прийшли в Україну, поки невідомо.