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Україна посилить Азовське і Чорне моря десятками катерів

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У 2019 році Міністерство внутрішніх справ замовить близько 20 прикордонних катерів для охорони морських кордонів України.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає "Інтерфакс-Україна". Так владі буде запропонований проект по виготовленню кораблів на українському підприємстві у співпраці з французькою компанією.

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"Наші корабельні парки не оновлювалися десятки років! Тому в 2019 році ми будемо пропонувати уряду проект, аналогічний вертолітному, щоб радикально вирішити питання присутності наших прикордонних кораблів", — повідомив глава МВС.

Довжина катерів становитиме 32-35 метрів.

"Вони будуть виготовлятися на одному з наших заводів у співпраці з однією з провідних французьких компаній – з високим ступенем локалізації проекту в Україні", — додав міністр.

Катер

Катер

sprotyv.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, незважаючи на інцидент із захопленням Росією українських військових кораблів в Чорному морі, Україна досі не забрала у США безкоштовно надані їй патрульні катери класу "Island". Чому вони не прийшли в Україну, поки невідомо.

Читайте всі новини по темі "Загострення в Азовському морі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Загострення в Азовському морі
Особа
Арсен Аваков
Місце
Україна
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Русский но не маскаль.
Русский но не маскаль.
Поросёнков Петя, Теперь уже обсосетесь, этот проход свою миссию выполнил. Следующий будет с наличием на борту журналистов и представителей ОБСЕ, вот тогда и посмотрим как ты сязвишь удмурд.
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Вы в ФСБ поинтересовались сперва, достаточно ли места на их причалах
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Авакян по ходу с "хранцузами" химию построил хорошую,вертолеты бушные,сейчас катера закажет,хитрый армяшка.
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