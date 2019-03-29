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Україна посилила безпеку на адмінмежі з Кримом: з чим пов'язано

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Державна прикордонна служба посилила заходи безпеки на адміністративній межі з тимчасово окупованим Кримом.

Як повідомив помічник начальника Херсонського прикордонного загону, начальник прес-служби Іван Шевцов, дані заходи пов'язані з президентськими виборами, які відбудуться 31 березня, передає УНН.

"На період проведення виборів і безпосередньо в день виборів у контрольних пунктах в'їзду-виїзду на адмінмежі з Кримом буде збільшено кількість прикордонних нарядів з перевірки паспортних документів та перевірки транспортних засобів для того, щоб прискорити пропускні операції", — сказав він.

Крім того, будуть посилені заходи безпеки безпосередньо на межі між контрольними пунктами в'їзду-виїзду, а також проводитимуться інші заходи щодо гарантування безпеки громадян під час перетину кордону.

Адмінмежа з Кримом

Адмінмежа з Кримом

24 канал

За його словами, також на період виборів у Херсонській області збільшать кількість прикордонних нарядів.

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При цьому він уточнив, що збільшення прикордонників у контрольних пунктах відбувається вже зараз.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прикордонники затримали на адміністративному кордоні з Кримом члена незаконного збройного формування з позивним "Домовий".

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
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CARGO 100
CARGO 100
"... чтобы ускорить пропускные операции". С 1-го апреля возможен массовый уход граждан с Украины?
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CARGO 100
CARGO 100
"... чтобы ускорить пропускные операции". Это типа - готовы к наплыву граждан из Крыма для голосования?
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Понятно, есть вказивка гидранта - из Крыма на выборы никого не пущать!
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