Україна посилила безпеку на адмінмежі з Кримом: з чим пов'язано

Державна прикордонна служба посилила заходи безпеки на адміністративній межі з тимчасово окупованим Кримом.
Як повідомив помічник начальника Херсонського прикордонного загону, начальник прес-служби Іван Шевцов, дані заходи пов'язані з президентськими виборами, які відбудуться 31 березня, передає УНН.
"На період проведення виборів і безпосередньо в день виборів у контрольних пунктах в'їзду-виїзду на адмінмежі з Кримом буде збільшено кількість прикордонних нарядів з перевірки паспортних документів та перевірки транспортних засобів для того, щоб прискорити пропускні операції", — сказав він.
Крім того, будуть посилені заходи безпеки безпосередньо на межі між контрольними пунктами в'їзду-виїзду, а також проводитимуться інші заходи щодо гарантування безпеки громадян під час перетину кордону.
Адмінмежа з Кримом
24 канал
За його словами, також на період виборів у Херсонській області збільшать кількість прикордонних нарядів.
При цьому він уточнив, що збільшення прикордонників у контрольних пунктах відбувається вже зараз.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прикордонники затримали на адміністративному кордоні з Кримом члена незаконного збройного формування з позивним "Домовий".
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