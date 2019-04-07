Україну попередили про російську загрозу з семи напрямків

Росія може використовувати вибори президента України для дестабілізації ситуації і "невеликого вторгнення", щоб нав'язати Києву нові умови по Донбасу. Існує сім напрямків для можливого удару РФ.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак. За його словами, українцям за виборчою кампанією не варто забувати, що вони знаходяться в режимі російської агресії.

"Я дуже переживаю, що ситуацію з президентськими виборами і поляризацією суспільства, з тим, що дуже багато людей не сприймає результати першого туру виборів. Будуть і ті, хто не буде сприймати результати другого туру виборів. Це може призвести до напруги в суспільстві", – заявив експерт.

Шлінчак вважає, що Росія може використовувати цю ситуацію як привід для невеликого вторгнення – "кілометрів на 15-20, для того, щоб посадити новообраного президента і знову вимагати домовитися, переписати мінські угоди".

"Я не думаю, що це буде новий формат переговорів, я думаю, що це буде спроба тиску і переломлення нової влади, якщо це буде Зеленський, наприклад. І в цьому сенсі є велика загроза", – підкреслив він.

На питання, звідки можна чекати удару РФ, Шлінчак відповів: "Кажуть, що є по семи напрямках загрози. Це Крим, це білоруський напрямок з боку Бреста, це Чернігів, Херсон, Миколаїв. Є речі, які вказують, що саме в цих районах можуть бути прориви ".

"Є відома "доктрина Герасимова" – це доктрина Генштабу РФ, навколо якої було багато шуму. У ній чітко прописані деякі моменти. Україну вони не залишать у спокої. І через внутрішньополітичну ситуацію, і через зовнішні механізми вони будуть пробувати і дискредитувати, і на неї впливати", – додав експерт.

censor.net.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній заступник генсекретаря НАТО і екс-посол США в Росії Олександр Вершбоу заявив, що загроза військового вторгнення Росії особливо сильна в Азовському морі.

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