|Розслідування
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Україну попередили про російську загрозу з семи напрямків

4.5тЧитати матеріал російською

Росія може використовувати вибори президента України для дестабілізації ситуації і "невеликого вторгнення", щоб нав'язати Києву нові умови по Донбасу. Існує сім напрямків для можливого удару РФ.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак. За його словами, українцям за виборчою кампанією не варто забувати, що вони знаходяться в режимі російської агресії.

"Я дуже переживаю, що ситуацію з президентськими виборами і поляризацією суспільства, з тим, що дуже багато людей не сприймає результати першого туру виборів. Будуть і ті, хто не буде сприймати результати другого туру виборів. Це може призвести до напруги в суспільстві", – заявив експерт.

Новини
"Явка з повинною": терорист "ДНР" публічно визнав вторгнення армії Путіна в Україну

Шлінчак вважає, що Росія може використовувати цю ситуацію як привід для невеликого вторгнення – "кілометрів на 15-20, для того, щоб посадити новообраного президента і знову вимагати домовитися, переписати мінські угоди".

"Я не думаю, що це буде новий формат переговорів, я думаю, що це буде спроба тиску і переломлення нової влади, якщо це буде Зеленський, наприклад. І в цьому сенсі є велика загроза", – підкреслив він.

На питання, звідки можна чекати удару РФ, Шлінчак відповів: "Кажуть, що є по семи напрямках загрози. Це Крим, це білоруський напрямок з боку Бреста, це Чернігів, Херсон, Миколаїв. Є речі, які вказують, що саме в цих районах можуть бути прориви ".

Новини
"Україна в кільці": генерал оцінив загрозу повномасштабного вторгнення Росії

"Є відома "доктрина Герасимова" – це доктрина Генштабу РФ, навколо якої було багато шуму. У ній чітко прописані деякі моменти. Україну вони не залишать у спокої. І через внутрішньополітичну ситуацію, і через зовнішні механізми вони будуть пробувати і дискредитувати, і на неї впливати", – додав експерт.

Україну попередили про російську загрозу з семи напрямків

censor.net.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній заступник генсекретаря НАТО і екс-посол США в Росії Олександр Вершбоу заявив, що загроза військового вторгнення Росії особливо сильна в Азовському морі.

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться щодня по буднях о 17:30 на ObozTV.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVРосійсько-український конфліктРосійська воєнна загрозаВійна на Донбасі
Особа
Віктор Шлінчак 
Місце
Україна
Теги
Выборы 2019вибори в УкраїніВыборы Президента
Поділитися у Facebook
8
Коментарі
18
13
Смішно
6
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
CARGO 100
CARGO 100
Назвал направления ... А как у него из 5-ти получилось семь? Всравшиеся в шаровары, не расскажите как? На самом деле мы вас "трахнем" с центра Киева, с восьмого направления ...
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
Дудко Олег
Дудко Олег
Есть точная информация, что в день бегства Поллитра Алексеевича из Украины Россия ударит с семи направлений-пять основных и два сбоку.
Показати коментар повністю
Відповісти
3
0
Юг Руси
Юг Руси
"..... и "небольшого вторжения"....... " - Это как? На пол-шишечки? Во чудики, умора!!!😆
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0

Блоги / думки