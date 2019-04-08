"Україна понесла важку втрату": під Києвом трагічно загинув відомий бізнесмен

У катастрофі під Києвом загинув генеральний директор однієї з найбільших українських агропромислових компаній Allseeds Володимир Слабовський.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив Юрій Бутусов. Він додав, що це був бізнесмен дуже високого класу. Він загинув в ДТП.

"Його компанія демонструє вражаючі темпи зростання, це один з лідерів з інвестицій у виробництво в Україні, топ-менеджери такого класу — це унікальні і незамінні люди. Але перш за все це був громадянин. Познайомився я з ним, тому що Володимир — дуже небайдужа людина. З самого початку війни він направляв великі ресурси на допомогу українським воїнам. Важко підрахувати число подяк за волонтерську допомогу, які передали Володимиру Слабовському", — повідомив Бутусов.

За його словами, багато старших офіцерів і генералів ЗСУ добре знають Слабовського, який особливо часто відвідував Маріуполь, він допомагав вирішувати десятки різних питань.

"Величезну допомогу Слабовський надавав тим, хто воює з підтримкою виключно від волонтерів — добровільним загонам "Правого сектора" і Української добровольчої армії, батальйону "Донбас". Разом з волонтерським фондом патріота-одесита Марка Гордієнко, Слабовський налагодив канал допомоги 8-й батальйон УДА "Аратта" - включаючи міні-трактор для обладнання передових позицій", — зазначив журналіст.

При цьому Слабовський відмовлявся від будь-якого піару і популярності.

"Він був патріотом України з Донецька. У нього була власність і бізнес на Донбасі. Але він все залишив в 2014-му, не вагаючись ні хвилини. І навіть прах своїх батьків він вивіз з окупованої території, і відбулося перепоховання під Києвом, щоб його нічого не пов'язувало з російськими агресорами. Бійцям він завжди говорив: "я не повернуся на рідний Донбас, поки окупантів не вижену, і я буду допомагати нашій армії, поки Донбас знову не стане українським", — повідомив Бутусов.

"Величезну важку втрату понесла Україна... Такі люди як Володимир Слабовський створюють додаткову вартість не тільки в бізнесі — вони створюють додаткову вартість усього, до чого торкаються, і перш за все народу України, частиною якого він був і він буде..." — підсумував Бутусов.

FB Володимира Слабовського

FB Володимира Слабовського

FB Володимира Слабовського

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві сталося жахливе ДТП, Porsche згорів дотла.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся