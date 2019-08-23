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Україна помилує двох засуджених росіян: нові подробиці

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Російські громадяни Максим Одинцов і Олександр Баранов, яких готують до обміну на українських політв'язнів у РФ, будуть формально помилувані для виходу на свободу.

Про це повідомив "Інтерфакс-Україна" їхній адвокат Валентин Рибін, відповідаючи на запитання про те, чи допускає він помилування своїх підзахисних.

"Так і буде, це процедура формальна — для можливості виходу на свободу", — сказав він.

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Олександр Баранов та Максим Одинцов

Олександр Баранов та Максим Одинцов

krymsos.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, російська сторона підтвердила інформацію щодо можливого обміну з Україною найближчим часом.

Обмін може відбутися до кінця серпня — в 28-29 числах. Сторони обговорюють схему обміну 33 на 33.

За неперевіреними даними, український омбудсмен Людмила Денісова вже перебуває в Росії.

Серед тих, кого можуть повернути Україні — Володимир Балух, Павло Гриб, Микола Карпюк, Станіслав Клих і Олександр Кольченко, а також хтось із полонених моряків.

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Тема
Українські політв'язні в Росії
Місце
Україна
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