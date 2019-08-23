Україна помилує двох засуджених росіян: нові подробиці

Російські громадяни Максим Одинцов і Олександр Баранов, яких готують до обміну на українських політв'язнів у РФ, будуть формально помилувані для виходу на свободу.
Про це повідомив "Інтерфакс-Україна" їхній адвокат Валентин Рибін, відповідаючи на запитання про те, чи допускає він помилування своїх підзахисних.
"Так і буде, це процедура формальна — для можливості виходу на свободу", — сказав він.
Олександр Баранов та Максим Одинцов
krymsos.com
Як повідомляв OBOZREVATEL, російська сторона підтвердила інформацію щодо можливого обміну з Україною найближчим часом.
Обмін може відбутися до кінця серпня — в 28-29 числах. Сторони обговорюють схему обміну 33 на 33.
За неперевіреними даними, український омбудсмен Людмила Денісова вже перебуває в Росії.
Серед тих, кого можуть повернути Україні — Володимир Балух, Павло Гриб, Микола Карпюк, Станіслав Клих і Олександр Кольченко, а також хтось із полонених моряків.
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