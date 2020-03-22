Україна показала достойну відповідь десантним кораблям Путіна: у Росії "підгорає"

Міністерство оборони України випробувало десантно-штурмові катери класу "Кентавр", підкресливши, що вони є гідною відповіддю застарілим великим десантним кораблям (БДК) Чорноморського флоту Росії.

Відео випробувань опублікувала в YouTube телерадіостудія "Бриз" МЗС. Водночас у РФ обурилися на те, що їхні катери в ролику назвали "повільнішими і такими, що вже давно вичерпали свій ресурс" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

У сюжеті зазначається, що "Кентаври" були збудовані у 2019 році для потреб ВМС України. А цього тижня командування ВМС разом із суднобудівельниками перевіряли вогневі можливості катерів, зокрема, стрільбу авіаційних реактивних систем залпового вогню з некерованою ракетою С-8.

Випробування десантно-штурмових катерів типу "Кентавр" YouTube "Бриз"

"Для використання в морі установки були модифіковані, щоб дати змогу оператору утримувати ціль при хвилюванні моря. Не зважаючи на шторм в 2-3 бали, ракети вразили берегову ціль на відстані в декілька кілометрів. Приємно здивував і сам катер, який став дещо важчим, але водночас підвищив морехідні можливості в штормових умовах", – йдеться у повідомленні.

Випробування десантно-штурмових катерів типу "Кентавр" YouTube "Бриз"

Зазначається, що завдяки водометам, броньовані десантно-штурмові катери, які озброєні чотирма десятками ракет кожний, здатні розганятися до 30 вузлів, провівши дальній та ближній залпи, а також швидко наблизитись до берега та висадити штурмову групу у складі до 36 осіб.

Випробування десантно-штурмових катерів типу "Кентавр" YouTube "Бриз"

"Такі характеристики цілком влаштовують Командування ВМС, а головне – є гідною відповіддю застарілим великим десантникам ЧФ РФ, які набагато повільніші та вже давно вичерпали свій ресурс. Перші два катери типу "Кентавр" встануть до лав військового флоту вже найближчим часом. Третій такий катер поки перебуває на стадії будівництва", – додали в сюжеті, що й розізлило Росію.

Випробування десантно-штурмових катерів типу "Кентавр" YouTube "Бриз"

Випробування десантно-штурмових катерів типу "Кентавр" YouTube "Бриз"

Випробування десантно-штурмових катерів типу "Кентавр" YouTube "Бриз"

Випробування десантно-штурмових катерів типу "Кентавр" YouTube "Бриз"

Як повідомлявOBOZREVATEL, 9 березня США спіймали російський розвідувальний корабель "Прибалтика" (ССВ-80) у Тихому океані поблизу військової бази Перл-Гарбор.

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