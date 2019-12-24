"Україна підставилася": Лукашенко зробив скандальну заяву про вторгнення Росії

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Україна "сама дала привід" до конфлікту з Росією.
Про це він заявив в інтерв'ю Ехо Москви. При цьому Лукашенко додав, що не виправдовує агресію РФ і не дорікає Україні.
"Україна в якійсь мірі підставилась. Росіян почали душити, мова там і інше. Питання, якого не повинно бути в Україні! Щоб не було, я не виправдовую зараз Росію, ні", – заявив Лукашенко.
Що стосується Криму, то лідер Білорусі сказав, що українці "не обороняли цю землю" і півострів фактично є російським.
Лукашенко і Путін
informator.press
Як писав OBOZREVATEL, напередодні Лукашенко також пригрозив Росії війною c НАТО через посягання на Білорусь.
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