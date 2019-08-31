Україна підписала з Польщею і США важливий меморандум: що відомо

Україна, Польща і США в суботу, 31 серпня, підписали меморандум про тристоронню співпрацю в сфері енергетики.

Про це повідомив секретар Ради з національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк в Facebook, який знаходиться у Варшаві.

На зустрічі з міністром енергетики США Ріком Перрі українська делегація обговорила важливість диверсифікації ризиків, продиктованих залежністю від поставок російського газу, як для України, так і для Польщі.

"Одним із кроків забезпечення енергетичної незалежності нашої держави буде налагодження поставок зрідженого газу через Польщу", - зазначив Данилюк.

Україна. Польща і США підписали меморандум з енергетики facebook.com/alex.danylyuk

Україна. Польща і США підписали меморандум з енергетики facebook.com/alex.danylyuk

Україна. Польща і США підписали меморандум з енергетики facebook.com/alex.danylyuk

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні у Варшаві президент України Володимир Зеленський провів переговори з главою Польщі, в ході яких обговорили війну на Донбасі, санкції щодо РФ, "Північний потік-2" і ряд інших питань.

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