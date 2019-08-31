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Україна підписала з Польщею і США важливий меморандум: що відомо

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Україна, Польща і США в суботу, 31 серпня, підписали меморандум про тристоронню співпрацю в сфері енергетики.

Про це повідомив секретар Ради з національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк в Facebook, який знаходиться у Варшаві.

На зустрічі з міністром енергетики США Ріком Перрі українська делегація обговорила важливість диверсифікації ризиків, продиктованих залежністю від поставок російського газу, як для України, так і для Польщі.

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"Одним із кроків забезпечення енергетичної незалежності нашої держави буде налагодження поставок зрідженого газу через Польщу", - зазначив Данилюк.

Україна. Польща і США підписали меморандум з енергетики

Україна. Польща і США підписали меморандум з енергетики

facebook.com/alex.danylyuk

Україна. Польща і США підписали меморандум з енергетики

Україна. Польща і США підписали меморандум з енергетики

facebook.com/alex.danylyuk

Україна. Польща і США підписали меморандум з енергетики

Україна. Польща і США підписали меморандум з енергетики

facebook.com/alex.danylyuk

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні у Варшаві президент України Володимир Зеленський провів переговори з главою Польщі, в ході яких обговорили війну на Донбасі, санкції щодо РФ, "Північний потік-2" і ряд інших питань.

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Місце
Польща Варшава
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Даа, разводить х.хлов проще чем лохов)))))) Слава америке лохам слава
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Н Олег
Н Олег
газ, бутылированый за океаном и разжиженый поляцками, гораздо ароматнее и приятнее окрашен, чем грубый нерафинированый газ из России --- что полностью оправдывает некоторую разницу в цене ...
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