Україна підловила Росію на брехні про командирів ЗСУ

Генеральна прокуратура визнала невинними 17 українських військових, яких Слідчий комітет Росії звинувачує в злочинах в зоні конфлікту на Донбасі.

Управління Генпрокуратури з розслідування злочинів, скоєних на тимчасово окупованих територіях, встановило невинність 8 діючих і колишніх командирів бригад ЗСУ, щодо яких Слідчий комітет Росії завів справи, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу ГПУ.

"В даний час додатково добуті неспростовні докази неспроможності висунутих звинувачень щодо 8 діючих і колишніх командирів бригад Збройних сил України, більшість з яких взагалі не перебувала в зоні проведення АТО в інкримінований їм період", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим у відношенні командирів було прийнято процесуальне рішення про їхню невинність.

Повідомляється, що аналогічні рішення в цілому прийняті відносно 17 українських військовослужбовців.

У Генпрокуратурі зазначили, що в 2014 році в Слідкомі РФ створене управління з розслідування злочинів, пов'язаних із застосуванням заборонених засобів і методів ведення війни. Створення підрозділу і необгрунтоване відкриття кримінальних справ направлено на сприяння терористам "Л/ДНР", а також на дискредитацію українських військових.

"Зазначені факти в черговий раз вказують на необґрунтованість і абсурдність звинувачень українських військовослужбовців з боку співробітників СК РФ і будуть використані в доведенні провини останніх щодо незаконного переслідування громадян України, а також в пособництві російсько-терористичним силам", - підсумували в прес-службі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше СК РФ порушив чотири кримінальні справи проти військовослужбовців Збройних сил та Національної гвардії України.