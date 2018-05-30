"Україна - перевалочна база терористів": викрито інформаційну атаку Росії

Московська пропаганда активно намагається нав'язати світовій спільноті про те, що Україна стала перевалочною базою для терористів.

Таку думку висловив заступник міністра інформаційної політики Дмитро Золотухін в своєму блозі на OBOZREVATEL .

"Фейкові заклики бойовиків" Ісламського держави "організувати теракти в Києві напередодні фіналу Ліги чемпіонів - чергова провокація російських спецслужб. Втім, далеко не перша. З кінця 2013 року Москва активно намагається нав'язати світовій спільноті міф про зв'язок між Україною і джихадистами", - зазначив він .

Напередодні значимого футбольної події, Ліги чемпіонів, в інформаційному просторі - як англійською, так і українською - з'явилися статті з повідомленнями про можливий напад прихильників терористичного угрупування і ділові уболівальників футбольних команд - "Ліверпуля" і "Реал Мадрида".

"Британський таблоїд" The Sun ", використавши дані з закритих чат-груп в месенджері Telegram, розповів про призов радикальних ісламістів в одиночних і масових атак в центрі української столиці - Києві. Між тим, якщо уважно поглянути на інформацію, надану британським виданням, то стане очевидно, що журналісти свої судження будували тільки на нібито опублікованих і ділові постерах - будь скрін-шотів листування в чатах ніхто не надав ", - зазначив Золотухін.

Показово, що вперше інформація з'явилася не на сторінках "The Sun", а в перуанському виданні "Libero", ще 16 травня - за три дні до масового поширення.

У Службі безпеки України вже дали оцінку публікаціям, вказавши, що ті є звичайним вкиданням. Більш того, експерти відомства вважають, що сама інформація з'явилася не без участі російських спецслужб.

"Побічно участь кремлівських спецслужб в цій операції підтверджує і масове поширення даної інформації проросійськими ЗМІ, які, до речі, не гребували використовувати в якості головних коментаторів чиновників, зокрема з адміністрації колишнього президента-втікача Януковича - людини, який в даний час звинувачується в державній зраді" , - зазначив він.

Новини ІГІЛ відповіли на погрози різанини на фіналі Ліги чемпіонів

Сьогодні Кремль проводить інформаційні операції з відвернення уваги.

"Варто нагадати про публікацію знову-таки британського" Sky News "річної давнини. Тоді московський кореспондент телеканалу, посилаючись на кількох сумнівних спікерів, зокрема журналістів з російським громадянством, охарактеризував Україну як певну перевалочну базу для сотень терористів з Іділ. У матеріалі називалася цифра в 400-500 бойовиків. При цьому не прозвучало, звідки були взяті такі дані, більш того, все так звані свідки-джихадісти, на яких вказували в матеріалі, - неіснуючі люди ", - зазначив він.

За словами Золотухіна, під час нинішньої інформаційної атаки проросійські медіа, і сам британський таблоїд "The Sun" - прямо або побічно - посилалися на матеріал 2017 року, знову розповідаючи про так званих перевалочні табори для бойовиків на території України. Правда, на цей раз кількість бойовиків в два рази зменшилася.

"Також слід згадати ще один досить-таки цікавий кейс, датований 2016 роком. Нагадаю, що 19 листопада 2016 авторитетне інформаційне агентство" Agency France Press "оприлюднило інформацію, нібито отриману від МВС Кувейту, про те, що Україна поставляла пускові зенітно-ракетні комплекси китайського виробництва FN-6 бойовикам з Іділ. Джерелом цих даних, за свідченням журналістів, стали самі затримані поліцією Кувейту терористи ", - зазначив він.

Після Міністерство оборони України, вказавши, що китайські ПЗРК не варті в нашій армії на озброєнні.

Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше в СБУ пояснили, звідки взялися чутки про підготовку терактів в Києві.