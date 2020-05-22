Україна передасть Міжнародному трибуналу докази проти Росії в справі про захоплення кораблів
Україна збирається передати до Міжнародного трибуналу з морського права меморандум у справі про захоплення Росією українських моряків і кораблів у Чорному морі в листопаді 2018 року.
Як повідомив на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, меморандум підписаний заступником міністра закордонних справ Євгеном Єніним (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Сьогодні, як і передбачено процедурами трибуналу, ми передаємо нашу розгорнуту правову позицію на розгляд арбітражного трибуналу. Цей документ, який називається "Меморіал України"... Факти, зображення, докази, юридична позиція – все тут системно, якісно викладено. І призначений агент України в міжнародних судових інстанціях в справах проти Росії, це мій заступник Євген Єнін", – пояснив він.
На думку Кулеби, Росія повинна відповісти за порушення конвенції ООН з морського права, за утримання протягом 9 місяців українських моряків і за утримування протягом 11 місяців українських кораблів.
"Ми не хочемо помсти, ми хочемо справедливості. І я як міністр, і команда Міністерства закордонних справ, уряду, Офісу президента, наші юридичні радники, Офіс генерального прокурора – всі, кожен орган, задіяний в цьому процесі, – ми хочемо тільки одного – справедливості, і ми цієї справедливості будемо домагатися всіма доступними для нас засобами, і безумовно, що Міжнародний трибунал з морського права – це один з таких засобів", – сказав глава МЗС.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
25 листопада 2018 року в Керченській протоці корабель РФ протаранив буксир ВМС України, після чого Росія застосувала зброю і захопила три судна.
У полон потрапили 24 члени екіпажу, водночас три моряки отримали поранення. Окупанти незаконно помістили їх у московську в'язницю, звинувативши у "незаконному перетині державного кордону Росії".
Україна звернулася в Міжнародний трибунал ООН із морського права, щоб довести незаконність дій РФ.
25 травня 2019 року суд постановив негайно звільнити всіх українців і три захоплені кораблі, однак конкретних дій після цього не було.
Україна і Росія 7 вересня провели довгоочікуваний обмін полоненими за формулою 35 на 35. Літаки зі звільненими приземлилися в Москві й Києві.
Україні віддали всіх захоплених Росією моряків і 11 політв'язнів.
17 листопада українські кораблі окупанти вивели з акваторії "Генмола" в Керчі. Вони пішли Керченською протокою у бік Чорного моря на зустріч із рятувально-буксирним загоном ВМС України.
20 листопада в Очаків (Миколаївська область) прибули українські військові кораблі, які були захоплені Росією в листопаді 2018 року поблизу Керченської протоки.
Стало відомо, що Росія завдала трьом кораблям ВМС України, які були захоплені в листопаді 2018 року, збитків на суму понад 55,5 млн гривень.